Geen Indian Wells en Davis Cup voor Goffin

David Goffin heeft zich vrijdagavond laat teruggetrokken uit het ATP 1000-toernooi van Indian Wells. Op 17 februari kreeg de Luikenaar in de halve finale in Rotterdam een bal in zijn oog. "Na mijn laatste trainingsdagen moet ik toegeven dat mijn zicht nog altijd niet 100 procent is", schreef Goffin in een mededeling. "Indian Wells komt te vroeg, maar als alles positief evolueert, hoop ik wel klaar te geraken voor Miami (21 /3). Na de Miami Open ga ik wel zeker terug naar Europa om mijn oog te laten controleren. Daardoor kan ik niet meedoen in het Davis Cup-duel van België in Amerika (6-8 april)." Door de afzegging van Goffin wordt de kwartfinale in Nashville quasi een onmogelijke opdracht voor de jongens van kapitein Johan Van Herck, die ook al de geblesseerde Steve Darcis moet missen. "Dit is een serieuze streep door onze rekening", zuchtte Van Herck. "Maar de gezondheid en het herstel van David gaan voor. Het is een delicate blessure." (FDW)

