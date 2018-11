Geen hypnose meer bij getuigenverhoren 12 november 2018

De Dienst Gedragswetenschappen van de federale politie zal niet langer hypnose gebruiken bij de verhoren van getuigen. "Voortaan zal er gebruik gemaakt worden van een andere techniek: het cognitieve gesprek", klinkt het. "Daarbij worden vragen gesteld over heel specifieke details die schijnbaar nutteloos lijken, maar een getuige of een slachtoffer mogelijk wel in staat stellen om de context van een incident te herstellen." Hypnose was in ons land enkel toegelaten bij getuigen of slachtoffers die instemden met de techniek en niet bij verdachten van een misdrijf. (KSN)