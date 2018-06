Geen huwelijk, wel zwaar ongeval in 'Familie' 02 juni 2018

Binnenkort duikt Chris Van Tongelen opnieuw op in 'Familie'. Zijn personage Bart Van den Bossche woont sinds enkele maanden in Dubai, maar hij zal overhaast moeten terugkeren. Zijn tv-dochter Hanne ligt immers in het ziekenhuis. In de aflevering van gisteravond werd zij gruwelijk van de weg gemaaid door Stan.

