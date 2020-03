Exclusief voor abonnees Geen huis meer verkocht, maar immosector verwacht geen grote prijsdaling 25 maart 2020

00u00 0

De coronamaatregelen hebben ook de vastgoedmarkt stilgelegd. De verkoop van huizen staat door een verbod op plaatsbezoeken - ook door particuliere verkopers - volgens de immosector zo goed als op nul. Enkel reeds vergevorderde dossiers en de verkopen van bouwgronden en een enkel leegstaand pand worden nog afgerond. Toch zal de nooit geziene situatie volgens de sector niet tot een echt grote daling van de woningprijzen leiden. "Als er al een dipje zou komen, zal de markt zich na het verdwijnen van corona meteen herstellen. Op een plotse stormloop volgt sowieso een prijsstijging", zegt Kristophe Thijs van de Confederatie van Immobiliënberoepen (CIB). "Anders wordt het natuurlijk indien deze situatie nog 6 maanden aanhoudt", aldus het CIB. "Dan vallen er, omdat ongeduldige eigenaars echt wel willen verkopen, mogelijk wel koopjes te doen." Maar ook Cedric Vanhencxthoven van Heylen Vastgoed weet dat na elke crisis, groot of klein, er altijd snel een inhaalbeweging volgt. "Kijk naar de aanslagen in Brussel, of de economische crisis van 2008. In slechte beurstijden grijpen investeerders ook het liefst naar een meer 'tastbare' investering, zoals vastgoed." (SPK)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis