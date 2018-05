Geen hoogtestage voor Van Avermaet 14 mei 2018

Greg Van Avermaet (32) heeft de knoop doorgehakt: hij gaat niet op hoogtestage, maar zal zich in de Ardennen voorbereiden op de Ronde van Frankrijk. De Oost-Vlaming overwoog om voor het eerst in vier jaar nog een keer naar de Zwitserse bergen te trekken in aanloop naar de Tour, maar het sociale isolement doet hem daarvan afzien. "Ik wil ook rekening houden met mijn gezin", zei hij eerder al. Na een korte vakantie hervat de olympische kampioen deze week de trainingen. Zijn volgende wedstrijd is Gullegem Koerse op 29 mei, daarna volgen de Hammer Series in Nederlands Limburg, de Ronde van Zwitserland en het BK. (BA)

