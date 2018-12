Geen hockey, wel basket voor kijkers van Sporza 17 december 2018

00u00 0

Terwijl de Red Lions de wereldtitel pakten, kregen de kijkers van Sporza... een basketwedstrijd te zien. Vreemd toch, dat de openbare omroep op zo'n belangrijk moment de sportliefhebber in de kou laat staan? "Een pure rechtenkwestie", legt woordvoerder Hans Van Goethem uit. "Wij hebben op radio en online live verslaggeving gebracht rond de finale. Meteen na de wedstrijd, om 16 uur, hebben we ook een uitgebreide samenvatting gebracht op tv en met Eddy Demarez hadden we zelfs een reporter ter plaatse, maar de liverechten zaten elders en daar viel niet over te onderhandelen." Voor de volledigheid: die liverechten zaten bij Telenet. Abonnees konden de halve finale en de finale gratis bekijken. (DB)