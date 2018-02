Geen hiërarchie voor penalty Opvallend 26 februari 2018

Lukasz Teodorczyk trapte Anderlecht vanop de stip naar een 2-0-voorsprong. Welgekomen na de vele missers eerder dit seizoen. Al wil dat niet zeggen dat de Pool nu plots de nummer één op het lijstje is. Sterker nog: er ís geen lijstje meer. "Ik had er élf aangeduid die mochten trappen", aldus coach Vanhaezebrouck. "Het enige wat ik echt had gevraagd op voorhand, was dat er geen enkele discussie zou zijn op het veld. Dat, en dat er zeker iemand zou trappen. Leander Dendoncker was daarvoor verantwoordelijk. Maar als ik had moeten gokken wie de bal zou nemen, dan zou ik altijd mijn geld op Teodorczyk gezet hebben. (lacht) En ik zat juist." (NVK)