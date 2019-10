Exclusief voor abonnees Geen herfstvakantie voor Kamerleden 25 oktober 2019

00u00 0

In de Kamer zal pas volgende week, midden in de herfstvakantie, gestemd worden over de begroting. Sinds de val van de regering eind vorig jaar kan het parlement geen volwaardige begroting meer goedkeuren. Daardoor moet nu elke maand het budget voor de daaropvolgende maand vrijgegeven worden - de zogenaamde 'voorlopige twaalfden'. Normaal zou de Kamer gisteren het licht op groen zetten voor november en december, maar dat is niet gelukt. Na het debat werd een amendement van de PVDA over middelen voor de aanwerving van verpleegkundigen goedgekeurd, en de regels schrijven voor dat dan vijf dagen gewacht moet worden vóór er over het hele voorstel kan worden gestemd. Uitstel tot na de vakantie is geen optie, omdat de overheid dan in de eerste week van november geen betalingen zou kunnen doen. Daarom worden de Kamerleden volgende donderdag opgevorderd. (ARA)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen