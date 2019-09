Exclusief voor abonnees Geen Henry Fordlaan: "Jodenhater verdient geen straat" 26 september 2019

Er komt geen Henry Fordlaan in Lommel. Bij het herbenoemen van een gedeelte van een straat droeg de bevoegde commissie deze straatnaam voor, maar burgemeester Bob Nijs vroeg aan de gemeenteraad om niet akkoord te gaan. "Hoewel hij veel heeft betekend voor Lommel, met onder meer de testterreinen, heeft Henry Ford een negatieve bijklank." De Amerikaanse autofabrikant was een prominent aanhanger van het antisemitisme. In 1938 ontving hij het Gouden Grootkruis van de Orde van Verdienste van de Duitse Adelaar. Op een kast in de werkkamer van Hitler stond een portret van Ford, omdat hij hem "een inspirerende figuur" vond.

