Geen heldenrol voor Batsman 16 maart 2018

Een gebrek aan inzet kon je hem niet verwijten - voortdurend holde Michy Batshuayi op en af. Een gebrek aan killerinstinct ook niet, want de Dortmundspits kreeg op bezoek bij Red Bull Salzburg in de Europa League simpelweg géén kansen. De Oostenrijkse topclub won de heenwedstrijd met 1-2 en trok die lijn gewoon door - góeie ploeg. De 0-0-uitslag was voor de Duitsers nog mild: Salzburg had áltijd moeten winnen. Het gevolg is wel dat Batshuayi tijdens zijn uitleenbeurt aan Dortmund sowieso geen prijs zal pakken - de titel is weg en in de Duitse beker was er de uitschakeling tegen Bayern München. Jordan Lukaku maakt met Lazio Roma als enige Belg nog kans op de Europa League. Lazio, met Lukaku als invaller, wipte Dinamo Kiev (0-2, in totaal 2-4). (PJC)

