Geen heldenrol voor Batshuayi bij Valencia-debuut 21 augustus 2018

Zelfs superhelden hebben hun limieten. In tegenstelling tot zijn droomdebuut bij Dortmund - twee goals en een assist - kon Michy Batshuayi zich in zijn eerste minuten voor Valencia niet tot matchwinnaar kronen. Hij mocht dan ook pas een kwartier voor tijd invallen tegen Atlético Madrid. Het stond op dat moment 1-1. Batshuayi leek ploegmaat Wass wel nog op weg te zetten naar de winnende treffer, maar de Deen besloot op Oblak. Een optimistische poging van Batsman belandde eveneens in de armen van de keeper. Eerder vonden Correa en Rodrigo wel de weg naar doel. (VDVJ)

