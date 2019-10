Exclusief voor abonnees Geen Hazard, geen punten 21 oktober 2019

Een alwéér ontstellend zwak Real Madrid verloor van Mallorca (1-0) nog voor de aftrap. Eden Hazard werd vader van een vierde zoontje en reisde niet mee af. Zijn afwezigheid kwam bovenop die van de geblesseerden Bale, Kroos en Modric. Om het zichzelf en de ploeg nog wat moeilijker te maken gunde Zidane Carvajal, Varane en revelatie Valverde rust. Wat Zidane vervolgens ineenknutselde was een zelfmoordeskadron: een elftal met slechts één middenvelder, Casemiro. Mallorca profiteerde bij het eerste omschakelingsmoment. En kroop daarna in een egelstelling. Real Madrid kon nooit voor gevaar zorgen, al had het een overduidelijke penalty verdiend in de slotfase na truitjetrek in de zestienmeter bij Brahim. Real Madrid is zijn leidersplaats kwijt aan Barcelona. De Catalanen haalden het op hun beurt makkelijk van Eibar: 0-3. De drie leden van de 'GSM' - Griezmann, Suárez en Messi - scoorden voor het eerst alledrie in dezelfde wedstrijd.

