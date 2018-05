Geen handdruk? Geen huwelijk 08 mei 2018

00u00 0

De Mechelse schepen Marc Hendrickx (N-VA) heeft gisteren geweigerd om een huwelijk te voltrekken nadat de bruid - een moslima - hem geen hand wilde geven. "Voor de eigenlijke plechtigheid ging ik naar de mensen toe om de hand te schudden, om niet voor verrassingen te komen staan. De bruid weigerde. Ze zei dat haar geloof en cultuur het haar verboden. Daarop heb ik haar gezegd dat godsdienstige redenen op een stadhuis niet kunnen ingeroepen worden en dat het deel van onze cultuur en gewoonten is om elkaar respectvol de hand te schudden - zeker bij een huwelijk." Volgens Hendrickx is het deze bestuursperiode al de vierde keer dat hij om dezelfde reden een huwelijk weigert te voltrekken. "Het staat inderdaad nergens in een wet dat je verplicht bent om een hand te schudden, maar ik ben benieuwd of een rechter mij tot dat huwelijk zou verplichten. Ik bevond mij in een morele onmogelijkheid." (WVK)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN