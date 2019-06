Exclusief voor abonnees Geen halve finale voor Vliegen, Mertens in kwartfinale DUBBEL 04 juni 2019

Het sprookje van Joran Vliegen, bezig aan zijn allereerste grandslamervaring, kwam gisteren tot een einde. Samen met zijn Kazachse partner Mikhail Kukushkin bleek het derde reekshoofd, de Colombianen Cabal en Farah, met 2-6, 2-6 te sterk. Toch was dit een schitterend toernooi voor de 25-jarige Limburger, die niet alleen zijn ranking ziet evolueren naar een plek dicht bij de top 60, maar bovendien met 39.750 euro de vetste cheque uit zijn carrière mee naar Maaseik mocht nemen. Elise Mertens won samen met Aryna Sabalenka wel. In de achtste finale haalde het zesde reekshoofd het met 7-5, 6-2 van Krawczyk-Pegula. Bij de laatste acht krijgen Mertens-Sabalenka met Kichenok-Ostapenko te maken. De Limburgse wordt na Roland Garros al zeker het nummer zes van de wereld in het dubbelspel. Kirsten Flipkens en haar Zweedse partner Johanna Larsson staan vandaag in hun kwartfinale tegenover het zevende reekshoofd Melichar-Peschke. (FDW)

