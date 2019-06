Exclusief voor abonnees Geen halve finale voor Mertens in Mallorca 22 juni 2019

Elise Mertens (WTA 21) is er niet in geslaagd zich voor de tweede keer dit jaar te plaatsen voor de halve finale van een WTA-toernooi. Tegen de 20-jarige Amerikaanse Sofia Kenin (WTA 30) verloor het Limburgse vierde reekshoofd in de kwartfinale van de Mallorca Open met 6-1, 1-6, 3-6. Mertens startte voortvarend en leek na 29 minuten haar schaapjes al op het droge te hebben. Maar Kenin is van geen kleintje vervaard, wat ze toonde op Roland Garros door Serena Williams te verslaan, en profiteerde van een moment van verzwakking bij onze landgenote begin tweede set om de stand gelijk te trekken. In set drie maakte de sterk opkomende blondine gebruik van minder serveerwerk van Mertens - amper 54 procent eerste opslagen en zeven dubbele fouten bij de afrekening - om de partij in haar voordeel te beslissen. Mertens heeft nog het toernooi van Eastbourne volgende week om zich klaar te stomen voor Wimbledon. (FDW)

Op de Challenger van Blois bracht Kimmer Coppejans (ATP 165) in de kwartfinale een marathon tot een goed einde tegen de Spanjaard Oriol Roca-Batalla (ATP 348): 6-7, 7-6, 6-3

