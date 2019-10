Exclusief voor abonnees Geen halve finale voor Flipkens in Moskou, wel finale in dubbel 19 oktober 2019

Kirsten Flipkens (WTA 120) zag haar mooi parcours in Moskou gisteren in de kwartfinale tegen Belinda Bencic (WTA 10) tot een einde komen. De Kempense kwalificatiespeelster miste in de tiebreak van de eerste set twee setpunten alvorens de 22-jarige Zwitserse met de zege (7-6, 6-1) aan de haal ging. Flipkens toonde in het dubbelspel wel nog eens dat ze in uitstekende doen is door aan de zijde van de Amerikaanse Bethanie Mattek-Sands het eerste reekshoofd, Babos-Mladenovic, met 6-4, 7-5 te verslaan en zo naar haar vierde finale van het jaar te gaan. Daarin treffen ze de Japanse tandem Aoyama-Shibahara. Flipkens is nu al zeker van de 23ste plaats op de dubbelranglijst, haar beste ranking ooit.

