Geen groen licht voor Muñoz (RC Genk) 11 juli 2020

De papiermolen om Daniel Muñoz aan een visum en een werkvergunning voor ons land te helpen is nog steeds niet in orde. Bij Racing Genk hoopte men dat het licht definitief op groen zou springen voor de Colombiaanse verdediger, maar dat is dus nog steeds niet het geval. Intussen tikt de tijd verder, volgende week zondag vertrekt er in Bogota een charter met 190 profsporters aan boord richting Madrid. Het zitje voor Muñoz is nog niet gegarandeerd. (KDZ)