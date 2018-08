Geen groen gazon? Tuinier draait ervoor op: tuinaannemers scheuren broek aan hittegolf Bieke Cornillie

14 augustus 2018

00u00 0 De Krant "Alles wat in het voorjaar gezaaid werd, zullen we mogen vergeten. Geef ons alstublieft geen drie zulke zomers na elkaar." Neen, de zwoele vakantie is allesbehalve goed nieuws voor de tuinaanleggers. Van nieuw gras, frisse boompjes of verse buxussen blijft weinig over. En daar zullen ze in veel gevallen zelf moeten voor opdraaien, want tegenwoordig krijg je garantie op je tuin.

Zelden zagen tuinen er in de zomer zo bruin en dorstig uit. Gazons zijn tot dorre weiden herschapen, hortensia's en buxussen zijn droge bollen geworden en vers aangeplante boompjes doen er alles aan om hun twijgjes niet te laten hangen. Neen, veel deugd van de twee hittegolven van deze zomervakantie hebben onze tuinen, perken en aangelegde wegbermen niet gehad. Doe daar het sproeiverbod nog eens bovenop en je weet dat tal van tuinbouwers met de handen in het haar zaten. Of zítten. Want terwijl er voor bijvoorbeeld de landbouwers misschien wel een erkenning van het Rampenfonds inzit voor verloren gewassen, ziet het ernaar uit dat de tuinaannemers in veel gevallen zelf zullen moeten opdraaien voor de schade bij hun klanten.

Véél werk

"Steeds meer werken zij met tuingaranties, waarbij ze bijvoorbeeld het eerste jaar nog zelf de vers aangelegde tuinen komen onderhouden", zegt Jan Vancayzeele, consulent tuinaanleg bij beroepsvereniging AVBS. "Wat stukgaat, wordt dan gratis vervangen. En soms zijn er ook afspraken om de tuinen nog water te geven."

Bij Tuinen Dhaenens uit Waarschoot is er zelfs vijf jaar garantie. "Ja, aan zulke zomers scheuren wij onze broek", zegt zaakvoerder Geert Dhaenens. "De schade aan planten konden we gelukkig beperkt houden. In privétuinen spelen we vrij kort op de bal en bovendien hebben we met de klanten goede afspraken gemaakt over extra bewateren. Maar er zijn heel wat uren in die hete zomer gekropen. Maaiwerk was er niet, maar nu is er extra werk om de ongewenste grassen uit de gazons te halen. Het scheer- en snoeiwerk schuift op. We besproeiden de hagen en bomen met een soort biologische coating om verdamping te reduceren. Ik heb liever geen drie zulke zomers na elkaar."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN