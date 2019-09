Exclusief voor abonnees Geen grens, geen grens! 28 september 2019

De lyrics van Kraantje Pappie zijn soms perfect van toepassing in een WK voor profs. Hoezeer de trots op het vaderland officieel regeert en hoe groot ook de eer om nationale kleuren te mogen verdedigen, grensoverschrijdende belangen en verdoken hand- en spandiensten zijn nooit echt ver weg. Ook daar tekenen zich sterke blokken af. Zo telt bijvoorbeeld Deceuninck-Quick.Step zondag dertien renners aan de start, verspreid over zes naties. In schril contrast staat de bescheiden delegatie van Lotto-Soudal. Alleen Wellens en de Noorse Vuelta-revelatie Carl Fredrik Hagen nemen deel. Team Ineos slaat werkelijk alles. Het Britse team ziet vijftien van zijn renners 'uitwaaieren' over liefst tien landen. Een overzicht in het WorldTour-peloton. (JDK)

