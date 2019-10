Exclusief voor abonnees Geen goede herinneringen aan ref Siebert 21 oktober 2019

De 35-jarige Duitser Daniel Siebert is aangesteld om Club - PSG in goede banen te leiden. Bij blauw-zwart hebben ze alvast geen te beste herinneringen aan de man. Siebert floot eerder dit jaar al RB Salzburg - Club, waar na een zware 4-0 een einde kwam aan het Europese avontuur van Leko en zijn jongens. Siebert was dat seizoen overigens ook de ref tijdens Standard - Sevilla (1-0). (NP)