Het Arenbergplein in Heverlee is dit jaar niet de meest gezellige locatie om de kerstsfeer te beleven...De kerstverlichting is defect en zal deze kerstvakantie niet meer branden. De stadsdiensten hebben de lampjes in de kerstboom gehangen. "De verlichting moet volledig vernieuwd worden maar daar is nu geen tijd meer voor", zegt schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets (sp.a).

