Exclusief voor abonnees Geen gevaar? 08 augustus 2019

00u00 0

De vrijwilligers in Marokko liepen geen gevaar, volgens Bouworde. "De man die de oproep lanceerde tot onthoofding, woonde 800 kilometer verderop", klinkt het. De schutter van Texas reisde speciaal meer dan 1.000 kilometer om in El Paso een bloedbad aan te richten met 20 doden tot gevolg. Als mijn dochter in een dergelijk project zat in Marokko, dan haalde ik haar daar weg.

Romy Snijers

Je hebt 21% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis