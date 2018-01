Geen gevaar voor salmonella in babymelk 00u00 0

In ons land is er geen reden tot paniek voor salmonella in babymelk. Dat zegt het Federaal Voedselagentschap (FAVV) nadat vorige vrijdag aan het licht kwam dat babymelk van het Franse bedrijf Lactalis besmet raakte met de bacterie. Ondanks het feit dat het FAVV niet gecontacteerd werd door de Franse autoriteiten, heeft het op 22 december een terugroepactie gelanceerd. Geen enkele handelaar in ons land heeft het product nog verkocht. Belgen die hun boodschappen over de grens doen, wordt aangeraden de website van het Franse ministerie van Volksgezondheid te raadplegen.

