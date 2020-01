Exclusief voor abonnees Geen geld voor restauratie Koninklijke Serres 28 januari 2020

De Regie der Gebouwen is op zoek naar geld om de Koninklijke Serres van Laken te restaureren. Dat schrijft 'Le Soir'. De Regie is samen met de Koninklijke Schenking eigenaar van de serres. Voor de restauratie van de Wintertuin, het belangrijkste gebouw van het complex, is ongeveer twaalf miljoen euro nodig. Onlogisch is dat niet, want het is bijna 150 jaar oud.

