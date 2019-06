Exclusief voor abonnees Geen geld terug voor 2.000 vip-gasten in Sunparks, wel langer zwemmen 29 juni 2019

Ook bij Sunparks Kempense Meren, waar de festivalgangers die een dure 'vip-villa' boekten, verblijven, was het gisteravond chaos. "Vestiville huurde 500 van de 650 bungalows af tot maandag", zegt de woordvoerder. "Hier verblijven om en bij de 2.000 festivalgangers. Ze kochten hun verblijfsticket via Vestiville. Wat zich nu voordoet, is een situatie tussen organisator en festivalganger." Dat betekent zoveel als: boze en ontgoochelde festivalgangers die huiswaarts willen keren, krijgen van Sunparks geen geld terugbetaald. "Wij zorgen dat iedereen krijgt waarvoor hij heeft betaald: een verblijfsaccommodatie en toegang tot onze faciliteiten, tot maandagochtend." Als kleine compensatie bleef het subtropische zwembad gisteravond twee uur langer open. (SPK)

