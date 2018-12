Geen geld = geen plannen Noodbegroting 19 december 2018

Nog voor premier Michel zijn ontslag aankondigde, maakte hij al duidelijk dat hij geen volwaardige begroting meer ter stemming zou voorleggen. De regering gaat werken met een begroting van voorlopige twaalfden. Dat wil zeggen dat ze per maand maar een twaalfde mag uitgeven van haar begroting van vorig jaar. Ze krijgt dus geen budget voor een heel jaar om plannen te maken. Zo'n noodbegroting dient om de werking van de overheid op peil te houden - door bijvoorbeeld facturen en overheidslonen (uit) te betalen. Voor nieuwe beleidsinitiatieven - zoals extra opvang voor asielzoekers - is er in principe geen budget, tenzij het parlement daar anders over beslist. Het moet elke maand de begroting goedkeuren.

