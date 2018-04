Geen gebrek aan show op eerste procesdag Cosby 10 april 2018

00u00 0

De openingszitting van het proces tegen Bill Cosby duurde niet lang - de rechter wil nog onderzoeken of een jurylid partijdig zou zijn en stelde de zaak meteen uit - maar aan show was er alvast geen gebrek. Toen de 80-jarige komiek, die beschuldigd wordt van seksuele aanranding, bij het gerechtsgebouw aankwam, stormde een halfnaakte vrouw op hem af. Ze klom over een barricade, maar werd onderschept door de politie en weggeleid. De vrouw kwam haar steun betuigen aan Andrea Constand, één van de slachtoffers van Cosby. De komiek zou haar gedrogeerd en aangerand hebben in 2004. In totaal moet Cosby zich voor drie gevallen van aanranding verantwoorden, maar hij ontkent alles.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN