Geen fruit en te veel bewerkt vlees "Voeding op kamp is ongezond" 22 juni 2018

00u00 0

Wie met de jeugdbeweging op kamp gaat, eet meestal niet erg gezond. Dat hebben studenten voedings- en dieetkunde van de Odisee-hogeschool vastgesteld na een bevraging bij 81 scoutsgroepen. "Er wordt te veel bewerkt vlees aan de kinderen gegeven", klinkt het. "Ze eten ook maar 1 stuk fruit per dag, of zelfs géén. Ook geraffineerde of bewerkte graanproducten en deegwaren worden vaker geserveerd dan ongeraffineerde soorten."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN