Geen fouten door inlichtingendiensten AANSLAG LUIK 23 juli 2018

00u00 0

Het onderzoek van Comité P en I heeft geen fouten aan het licht gebracht bij de verzameling en uitwisseling van informatie door de politie en de inlichtingendiensten bij de aanslag in Luik door Benjamin Herman. Op 29 mei schoot Herman twee agentes en een 22-jarige jongeman dood. Eerder die nacht had hij een kennis omgebracht. Herman was met penitentiair verlof en was de voorbije jaren geradicaliseerd. Zijn naam dook onrechtstreeks op in rapporten van politie en Staatsveiligheid. Het onderzoek van Comité P en I is nog niet volledig rond, maar dat zou niets aan de conclusie veranderen dat er geen fouten zijn gemaakt bij het uitwisselen van de informatie. (KAV)