Exclusief voor abonnees Geen Formule 1 in Francorchamps? SPORT KORT 16 april 2020

00u00 0

In ieder geval toch niet zoals we het gewoon zijn. Tot en met 31 augustus zijn er immers geen massa-evenementen toegelaten zijn in België. Pech voor de Grand Prix Formule 1: die is dit jaar gepland op... 30 augustus. En toch wilde gisteren in Francorchamps niemand commentaar geven. Het bleef bij een vaag persbericht: "We blijven wachten op de volgende communicatie van de Nationale Veiligheidsraad." Het kan maar op één ding wijzen: sportieve massa-evenementen zonder... massa kunnen wellicht wel, zo liet Premier Wilmès uitschijnen. Lees: voetballen of racen zonder publiek. En dat is precies wat de hoge omes van de Formule 1 overwegen: het seizoen in juli beginnen maar dan zonder publiek, om toch al minstens F1 op televisie te krijgen... Of hoe het helemaal niet uitgesloten is dat er op 30 augustus toch Formule 1 is in Francorchamps. Op televisie. Voor iedereen. (JB)

