Exclusief voor abonnees Geen financiële compensaties voor huurders 25 maart 2020

00u00 0

Er komen geen financiële compensaties voor huurders. Dat heeft Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) beslist. "De overheid kan geen uitstel voor huurders opleggen, want dan zit je in de portemonnee van private eigenaars", zegt hij. De vergelijking met de afbetaling van een hypothecaire lening, die de banken tijdelijk kunnen uitstellen, gaat volgens de minister niet op. "Iemand zal zijn lening uiteindelijk gewoon een aantal maanden langer moeten afbetalen. Uitstel is hier dus geen afstel." Diependaele benadrukt dat het uitstellen van het huurgeld op lange termijn voor problemen kan zorgen. "Iemand zou dan bijvoorbeeld achterstallige huur moeten betalen, als hij niet meer in het huis woont, bovenop de huur van een andere woning of een hypothecaire lening."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis