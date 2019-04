Exclusief voor abonnees Geen finale voor Varese en Salumu 18 april 2019

Varese en Jean Salumu zijn er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van de Europe Cup. Het Italiaanse team verloor de terugwedstrijd tegen het Duitse Würzburg met 89-86. Het heenduel ging vorige week ook al verloren met 66-89. Salumu speelde gisteren 24 minuten, daarin kwam hij tot 6 punten, 1 rebound en 1 assist. In de finale wacht voor Würzburg een duel met het Italiaanse Sassari, dat het Israëlische Hapoel Holon uitschakelde: 105-75. De Italianen hadden het heenduel in Israël gewonnen met 89-94

