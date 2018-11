Geen Fabreplein meer in Nieuwpoort 12 november 2018

Het Agentschap Binnenlands Bestuur heeft beslist dat het Fabreplein in Nieuwpoort na amper vier maanden van naam moet veranderen. Daar hebben de #MeToo-beschuldigingen officieel niets mee te maken, want een plein vernoemen naar een persoon die nog leeft, mag niet. "In Nieuwpoort-Bad hebben we een plein volledig vernieuwd en centraal staat het kunstwerp 'Searching for Utopia' van Jan Fabre. Het leek ons gepast dat plein naar die kunstenaar te vernoemen", duidt burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V). Meteen kwam er protest van de oppositie en er werd zelfs klacht ingediend. Het officiële adres heet dus opnieuw Dienstweg Havengeul. "In de volksmond zal het toch het Fabreplein blijven", besluit de burgemeester. (GUS)

