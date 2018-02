Geen extra kosten meer als je met de kaart betaalt 10 februari 2018

Of je nu online koopt of in de winkel: vanaf deze zomer worden geen extra kosten meer aangerekend als je met de kaart betaalt, ook niet voor kleine bedragen. Dat is beslist op de ministerraad. Het gaat over betaalkaarten als bancontact, Maestro, Visa en Mastercard. "We willen elektronisch betalen verder aanmoedigen", legt minister van Economie Kris Peeters (CD&V) uit. "Het zorgt voor meer veiligheid voor zowel de handelaar als de consument, omdat er minder cash circuleert. Bovendien maakt elektronisch betalen het eenvoudiger om fiscale fraude aan te pakken."