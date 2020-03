Exclusief voor abonnees Geen extra averij voor Lampaert 03 maart 2020

Yves Lampaert (Deceuninck-Quick.Step), zaterdag tweede na Jasper Stuyven in de Omloop, houdt tot nader order geen extra schade over aan zijn aanrijding van zondag in Kuurne-Brussel-Kuurne. Lampaert werd na een plaspauze per ongeluk omvergereden door een volgwagen van Trek-Segafredo. "Ik kan goed bewegen, dus liet ik geen extra scan nemen", aldus de 28-jarige West-Vlaming. "Mijn heup is wel flink gezwollen en ik ben overal redelijk stijf. Maar ik klaag niet. Het kon veel slechter zijn afgelopen." Lampaert start zondag in Parijs-Nice (8-15 maart). (JDK)