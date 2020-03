Exclusief voor abonnees Geen Evenepoel in Catalonië Jubileumeditie uitgesteld 13 maart 2020

De 100ste editie van de Ronde van Catalonië wordt vanwege het coronavirus uitgesteld. Andermaal pech dus voor Remco Evenepoel, die de Spaanse WorldTour-wedstrijd als alternatief wilde gebruiken voor Tirreno-Adriatico. Ook Tourwinnaar Egan Bernal was van plan te starten in de Ronde van Catalonië, die gepland stond tussen 23 en 29 maart. De organisatie gaat nu in overleg met de UCI om een nieuwe datum te vinden. "We hebben tot het einde geprobeerd om deze speciale editie te vieren. De Volta a Catalunya zal sterker terugkeren om de honderdste editie in de beste omstandigheden te vieren", luidt het. (XC)