Exclusief voor abonnees Geen euro subsidie gegeven, en toch knipt Weyts lintje 24 juni 2019

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) heeft tijdens de opening van het nieuwe Gentse dierenasiel een masterclass politiek ellebogenwerk gegeven. Hij verleende geen euro subsidie aan het asiel, maar wurmde zich wel tot bij de schaar om het lint officieel door te knippen - voor de neus van het stadsbestuur, dat wel een grote som op tafel legde. Weyts kreeg kort voor het incident nog een uitbrander van de voorzitter van het asiel. "Dit is een duur gebouw. De stad legt 1 miljoen euro bij en we leggen zelf 3,1 miljoen spaargeld op tafel. Van de overheid krijgen we geen eurocent subsidie." Gents schepen van Milieu Tine Heyse (Groen) - die het lint had moeten knippen - kon er nog mee lachen. "Wat kon ik doen, op zijn vingers tikken en de schaar afnemen? Als de minister de volgende keer iets plechtig opent in Gent, zal ik mij tussen hem en de schaar moeten zetten", lachte ze. (EDG)

