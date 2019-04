Exclusief voor abonnees Geen EU meer te bekennen op Britse paspoorten 08 april 2019

De dienst die in Groot-Brittannië de paspoorten verdeelt, heeft de vlucht vooruit genomen. Want hoewel er nog steeds geen akkoord is over de brexit, blijken alle nieuwe paspoorten sinds 29 maart geen verwijzingen naar de EU meer te bevatten. Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigt dat er al zulke nieuwe paspoorten in omloop zijn, maar sommige Britten ontvangen toch nog paspoorten mét verwijzing naar de EU. "Het gaat om een oude voorraad die we wegwerken. Zodra de brexit een feit is, zullen we enkel nog paspoorten verdelen zonder link met de Europese Unie." Beide soorten blijven wel geldig.

