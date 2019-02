Geen enkele partij wil Belgische IS’ers nog terughalen: “Berecht Syriëstrijders in Irak” N-VA kijkt naar streng buurland als alternatief Guy Van Vlierden

België blijft het probleem van zijn Syriëstrijders voor zich uit schuiven. Nadat er tijdens het weekend nog bereidheid leek te groeien om hen terug te halen, sloegen zowat alle partijen die deur inmiddels weer toe. "Berecht hen in de regio zelf", zo klonk het gisteren uit verschillende hoeken - compleet voorbijgaand aan de vraag of dat wel mogelijk is.

Het was N-VA-voorzitter Bart De Wever die vrijdag verraste met het standpunt dat het misschien nog het veiligst zal zijn om gevangengenomen Syriëstrijders naar ons land terug te halen en hen hier te berechten. "Als dat terughalen is om hen hier in de gevangenis te stoppen, dan kan daar een case voor zijn", verklaarde hij op het verkiezingsdebat van 'Het Laatste Nieuws' en VTM Nieuws. Maar hij werd prompt gecounterd door zijn eigen Theo Francken, die ervoor pleitte om de betrokkenen te beroven van hun Belgische nationaliteit. "Dan zijn ze ons probleem niet meer." De Wever sloot zich daar dan maar bij aan, blind voor de kritiek dat niet iedere Syriëstrijder over twee nationaliteiten beschikt en ook zonder Belgisch paspoort nog een veiligheidsrisico vormt.

"Iemand die naar België wil terugkeren met slechte bedoelingen, vormt een gevaar. Met of zonder nationaliteit", aldus premier Charles Michel (MR). Hij pleitte er gisteren voor om de Belgische Syriëstrijders ter plekke te laten berechten en werd daarin bijgetreden door de CD&V. Maar ook dat is niet evident. De Syrische Koerden weigeren immers om gevangenen uit Europa te berechten - en de Syrische IS'ers die wel voor hun rechtbanken verschijnen, krijgen gemiddeld veel lagere straffen dan wat in Europa geldt. Zo zijn er in oktober al 102 opnieuw vrijgelaten omdat ze hun straffen van zes maanden tot twee jaar hadden uitgezeten en plechtig beloofden om niet meer bij een terreurgroep te gaan.

Kiemen voor opstand

Waar er wel heel streng wordt gestraft, is in buurland Irak. Daar heeft al één Belg - Tarik Jadaoun uit Verviers - de doodstraf gekregen, al werd die nog niet uitgevoerd. Daarom pleit De Wever er nu ook voor om de Belgen die in Syrië zijn gevat in Irak te laten berechten. Er is een precedent voor zulke overdracht, want in de zomer van vorig jaar werd de Antwerpse Syriëstrijder Bilal Al Marchohi van bij de Syrische Koerden overgedragen aan Irak. In principe staat hij daar begin maart terecht. Maar of Irak bereid zal zijn om al onze Syriëstrijders over te nemen, is nog de vraag. Volgens De Wever is het land daar goed voor uitgerust, maar getuigenissen van ter plekke spreken dat tegen. Zo berichtte journalist Ben Taub van 'The New Yorker' onlangs nog hoe het Iraakse gerecht zó overbelast is met processen van IS'ers, dat het de rechtszittingen vaak maar enkele minuten laat duren en vonnissen velt zonder enige vorm van tegenspraak of bewijs. Dat er op die manier ook onschuldigen terechtgesteld worden, legt volgens Taub nu al weer voldoende kiemen voor een volgende opstand zoals degene waaruit IS destijds ontstond.

Vicepremier Alexander De Croo (Open Vld) keert zich alvast tegen het idee van De Wever. Ook hij is vóór berechting in de regio zelf, maar vindt het niet aan België om te decreteren dat Irak dat ook moet doen voor wie nu in Syrië zit. "Een land dat bijna veertig jaar oorlog gehad heeft en nu eindelijk een nieuwe start maakt, moet je daar niet mee opzadelen", zo zegt De Croo, die gisteren op bezoek was in de Iraakse hoofdstad Bagdad.

Internationaal tribunaal?

Hij komt met een ander plan: een internationaal tribunaal, zoals dat na de oorlog op de Balkan opgericht werd. Maar de vraag is dan waar dat gevestigd moet zijn. Ook de Koerden hebben al om zo'n tribunaal gevraagd, maar zij zijn geen erkende staat - een argument dat België gebruikt om zelfs geen kinderen terug te halen - en scheep gaan met de Syrische dictator Bashar Al-Assad lijkt ook geen al te beste optie voor een zoektocht naar rechtvaardigheid. Specialisten stippen bovendien aan dat een eigen tribunaal de Syriëstrijders extra status zal verlenen, terwijl het ook alleen bewezen oorlogsmisdaden kan bestraffen - niet het loutere lidmaatschap van een terreurgroep. Daardoor zouden heel wat Syriëstrijders juist vrijuit gaan, waarmee we terug bij af zijn beland.