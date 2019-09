Exclusief voor abonnees Geen enkele 1A-club doet 'beter' 27 spelers opgesteld 24 september 2019

Anderlecht mag dan wel consistent volgens een 4-3-3-systeem spelen, een vast basiselftal valt niet te bespeuren. Sinds de start van de competitie passeerden al 27 spelers de revue: meer dan eender welke andere club in 1A. Cercle Brugge is een goede tweede met 26 verschillende spelers. Opmerkelijk is dat leider Standard het laagste aantal verschillende spelers (20) tot nu toe gebruikt heeft.