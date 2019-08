Exclusief voor abonnees Geen Engvall in topper 09 augustus 2019

00u00 0

KV Mechelen moet het tegen Anderlecht zonder Gustav Engvall (23) doen. De Zweedse aanvaller sukkelt met de knie. Een streep door de rekening van Malinwa, want Engvall was in bloedvorm. Hij scoorde op de eerste speeldag tegen Zulte Waregem en was goed voor een doelpunt en twee assists tegen Genk. Ook de thuiswedstrijd van volgende week tegen Cercle Brugge zou te vroeg komen. Daarnaast zijn ook Van Damme (quadriceps) en Tainmont (achillespees) geblesseerd. Lemoine en Castro trainen weer mee, maar zijn nog niet wedstrijdfit. (ABD)