Geen effectieve straf voor ex-werknemers Fedasil die asielzoeker in elkaar slaan 13 februari 2020

00u00 0

Twee ex-werknemers van Fedasil, die verdacht werden van moordpoging op een 24-jarige asielzoeker, zijn veroordeeld tot 3 jaar cel met uitstel. De 55-jarige P.S. uit Oud-Turnhout, een sociaal assistente, viel tijdens haar werk in het asielcentrum in Arendonk voor de charmes van een 24-jarige Syriër. Ze begonnen een relatie, maar toen de vrouw die wat later verbrak, wilde de Syriër haar niet zomaar laten gaan. Hij bleef haar contacteren en benaderen. In april 2019 had de vrouw er genoeg van. Ze verwittigde een ex- collega, de 47-jarige T.B. uit Vosselaar. Toen de Syriër weer eens aan haar deur stond, belde ze hem op. Die zakte af naar de woning van de vrouw en verkocht de asielzoeker een klap in het gezicht. Toen hij vluchtte, zetten ze de achtervolging in met de wagen en sloegen hem met een zwaar stuk hout op het hoofd. Pas na tussenkomst van een getuige stopte hij met slaan.

