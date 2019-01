Geen eerste keus, misschien wél wat Anderlecht nodig heeft Fred Rutten 07 januari 2019

Qua persoonlijkheid oogt de nieuwe trainer van Anderlecht misschien net iets te grijs, te netjes. Zet Nederlander Fred Rutten (56) maar eens naast z'n meest recente voorgangers. Hasi, Weiler, Vanhaezebrouck: alle drie voerden ze weleens een kleine oorlog met media, spelers of bestuur. Rutten is meer een man van solidariteit, menselijkheid en respect. Een prima peoplemanager, klinkt het. Maar misschien is dat wel net wat deze broze spelersgroep nodig heeft - ook al was Fred Rutten nooit Anderlechts eerste keuze.

