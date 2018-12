Geen eerherstel voor gewipte Gentse schepen 26 december 2018

Volgens Gents schepen Sofie Bracke (Open Vld) is er geen sprake van een onregelmatige procedure bij de aanduiding van haar partijgenoot Sami Souguir als schepen. "Het is tijd om de bladzijde om te slaan en niet te blijven meegaan in de verscheurdheid", zegt Bracke. De schepen reageert zo op de heisa die ontstond nadat deze krant aan het licht bracht dat zes liberale oud-schepenen en OCMW-voorzitters een gezamenlijke brief verstuurden naar nationaal partijvoorzitter Gwendolyn Rutten en burgemeester Mathias De Clercq, met de uitdrukkelijke eis dat Souguir zich terugtrekt om Christophe Peeters "alsnog in ere te herstellen". Ze zullen bovendien ook een klacht indienen bij de statutaire commissie. "Het staat iedereen vrij om naar de statutaire commissie te stappen, maar wij zijn er zeker van dat alles correct is verlopen", zegt Bracke. Intussen heeft Open Vld ook haar voordrachtsakte voor het nieuwe stadsbestuur ingediend. Dat maakt de aanstelling van Souguir definitief. (YDS)

