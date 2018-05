Geen Dwars door West-Vlaanderen meer 26 mei 2018

Dwars door West-Vlaanderen houdt op met bestaan. De Belgische eendagskoers ziet zich door een gebrek aan vrijwilligers genoodzaakt om de handdoek te gooien. De wedstrijd werd voor het eerst georganiseerd in 1945, de Fransman Rémi Cavagna van Quick.Step, die dit jaar de beste was, gaat de geschiedenis in als de laatste winnaar. (GVS)