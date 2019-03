Geen duel tussen De Wever en Di Rupo 20 maart 2019

00u00 0

De Parti Socialiste zegt alle rechtstreekse verkiezingsduels met N-VA af. Voorzitter Elio Di Rupo zou voor VTM Nieuws en op RTL in debat gaan met zijn Vlaams-nationalistische collega Bart De Wever, maar dat gaat dus niet door. Hetzelfde geldt voor een debat tussen De Wever en voormalig Waals minister-president Paul Magnette bij De Tijd. Nochtans had het PS-kopstuk eerder verklaard dat hij bereid was om, net als in 2014, de confrontatie met N-VA aan te gaan - maar zijn partij heeft zich dus bedacht. "Zo'n duel komt hoe dan ook neer op een debat over het communautaire. Maar nu zowel MR als CD&V heeft aangegeven dat ze in 2019 geen nieuwe staatshervorming willen, doet dat er niet meer toe", klinkt het bij de partijtop. Als er ook andere partijen aan te pas komen, kan een debat met N-VA wel, klinkt het nog. De Wever noemt de beslissing een teken van zwakte. (ARA)

