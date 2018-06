Geen Deschacht meer bij Anderlecht "We trekken de kaart van de jeugd" 19 juni 2018

Het is nu officieel: Olivier Deschacht (37) is niet langer speler van Anderlecht. De club maakte dat gisteren, net voor België-Panama, zelf bekend op zijn website. Daarmee komt voor de verdediger na 601 wedstrijden, een clubrecord, een einde aan zeventien seizoenen in de hoofdmacht van paars-wit.

