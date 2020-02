Exclusief voor abonnees Geen dertigplusser zo straf als Cristiano 05 februari 2020

00u00 0

Feliz aniversário, Cristiano Ronaldo. De Portugese superster wordt vandaag 35. Een gezegende leeftijd voor een spits, maar daar trekt hij zich niets van aan. Het ouder worden deert 'm niet. Ronaldo blijft gewoon scoren. Doelpuntenmachine. Zo bewijzen ook de statistieken. Om er ééntje uit te pikken: geen enkele wereldspits zat ooit aan een hoger competitiedoelpuntengemiddelde tussen zijn 30ste en 35ste. Ronaldo scoorde gemiddeld telkens 29,2 competitietreffers in zijn voorbije vijf levensjaren. Hallucinant. Van Ibrahimovic over Batistuta tot Henry. Níemand doet beter. Al komt Zlatan wel zeer dicht in de buurt met gemiddeld 28,8 stuks. Enige kanttekening: Ibrahimovic speelde in die periode vier jaar bij PSG, dat géén tegenstand kende in de Ligue 1. Ronaldo deed het bij Real Madrid en Juventus - een ander niveau. Francesco Totti was elk jaar gemiddeld goed voor 16,4 competitiegoals tussen zijn 30ste en 35ste en staat zo op nummer drie. (ABD)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis