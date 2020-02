Exclusief voor abonnees Geen Degenkolb in de Omloop 19 februari 2020

In tegenstelling tot wat werd verwacht, doet John Degenkolb (31) niet mee in de Omloop. De Duitser komt de dag nadien wel aan de start van Kuurne-Brussel-Kuurne. "Een beslissing van de ploeg", zegt Frederik Willems, ploegleider bij Lotto-Soudal. "We wilden John de kans geven om alleen kopman te zijn, en we willen hem fris aan de start in Kuurne. Met het nieuwe parcours wordt die koers een stuk zwaarder dan vroeger. Een sprint kan nog, maar het zal niet meer met groep van 80 man zijn zoals vroeger."

