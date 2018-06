Geen De Zeeuw en Obasohan in preselectie Belgian Lions 12 juni 2018

00u00 0

Bondscoach Eddy Casteels maakte een 17-koppige preselectie bekend voor de aankomende interlands tegen Rusland (29 juni) en Bosnië (2 juli). Twee opvallende afwezigen: Maxim De Zeeuw, out na een knieoperatie, en Retin Obasohan, out na een polsoperatie. Ook Quentin Serron (vinger) is onzeker. Matt Lojeski, momenteel met Panathinaikos in de Griekse titelfinales, werd opgenomen in de preselectie.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN